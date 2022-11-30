大陸消費市場低迷，導線架廠順德(2351)預估，第4季合併營收將季減6%到8%，日系外資最新報告維持順德2022年到2024年每股盈餘預估，重申「買進」評等及目標價121元。

車用及工控訂單穩定，順德今年前3季稅後盈餘為7.87億元，年增21.9%，每股盈餘為4.32元，累計前10月合併營收為98.11億元，年增8.08%；受到大陸消費需求疲弱，且半導體客戶去化庫存，導線架需求減弱，所幸工控及車用產品需求穩定，順德預估，今年第4季合併營收將季減6%～8%。

日系外資最新報告指出，順德預期第4季毛利率有望較第3季回升，由於汽車及工業營收穩定成長趨勢，順德維持2023年營收將成長高個位數(約7%到9%)， 並計劃在2023年到2024年間投入8億元至10億元資本支出，維持順德2022年到2024年每股盈餘預估，重申「買進」評等及目標價121元。

順德明年營運不看淡，今天外資買超順德182張，激勵順德股價收高。