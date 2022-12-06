鑑於通膨居高不下與企業縮手投資，英國工業聯合會（CBI）大砍英國明年經濟成長預測，由6月預估的成長1％下修至緊縮0.4％，而且要到2024年中經濟才能重返疫情前水準。CBI呼籲政府採取行動，不然英國將面臨「失落的十年」。