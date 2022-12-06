CBI預估英國明年經濟緊縮0.4％ 03:492022/12/06 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於通膨居高不下與企業縮手投資，英國工業聯合會（CBI）大砍英國明年經濟成長預測，由6月預估的成長1％下修至緊縮0.4％，而且要到2024年中經濟才能重返疫情前水準。CBI呼籲政府採取行動，不然英國將面臨「失落的十年」。 易綱：中國當前通膨率2％ 預計明年通膨保持在溫和區間 《國際經濟》印尼通膨大降 菲國還要升息 京城銀前11月每股賺2.16元 #英國 #CBI #緊縮 #明年經濟 #通膨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 短線漲多 台股隨國際股回檔而修正 17:412022/12/02 財經 王美花證實：明年出口不會比今年好 04:102022/12/02 財經焦點 曾炎裕專欄－2023年聯準會利率…預期管理大鬥法 04:102022/12/03 財經要聞 路透：日英義擬聯合研發先進戰鬥機 16:432022/12/02 國際 《盤後解析》短線漲多整理 不排除再修正 14:382022/12/02 財經 美非農就業人口增幅 優於預期 04:102022/12/03 財經要聞 宏碁董事長暨執行長陳俊聖：景氣回溫要等明年 04:102022/12/02 財經要聞 美就業數據意外強，「鷹派抗通膨」預期升高 Fed仍可能一路升息到明年底 04:102022/12/04 財經要聞 明年投資口袋名單曝光 錯過這種股票就可惜了 19:002022/12/04 財經 未演先出事！ 梅根鏡頭前爆哭狠踩「王室紅線」 04:002022/12/04 國際 我製造業PMI 連五月緊縮 04:102022/12/02 財經要聞 《國際經濟》韓11月通膨再降 仍遠高於目標值 09:382022/12/02 財經 易綱：陸明年通膨料保持溫和 04:102022/12/03 全球財經 英中黃金時代已終結 英國外委會主席稱務實面對中國 12:212022/12/02 政治 《國際政治》抱英踹美 日國防重大突破 11:482022/12/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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