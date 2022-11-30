受到通膨影響服飾消費力道，全球品牌廠庫存增加、降緩下單動能，聚陽（1477）30日法說會預估，今年除越南生產基地出貨量增加外，印尼、柬埔寨、大陸及菲律賓等工廠的出貨量都會減少。

不過，聚陽指出，預估2022年整體出貨量還是會達1,670萬打，比2021年小幅成長0.6％。

聚陽2021年全年出貨量1,660萬打，今年初，在俄烏戰爭未爆發、通膨還沒橫掃全球下，聚陽預估2022年全年的出貨目標在越南、印尼廠產能增加下，可達1,820萬打。

隨著全球服飾消費市場受通膨衝擊，GAP、NIKE等品牌服飾廠庫存量增加，下單動能降緩，根據聚陽預估，今年主要五大生產基地中，僅有越南出貨量會成長。

聚陽越南生產基地2021年的出貨量為598萬打，預估今年出貨量可達668萬打，增加11.7％。而印尼廠去年出貨量有631萬打，預估今年將下滑到617.9萬打，年減2.07％。

成衣業者指出，由於多數品牌服飾廠正在去化庫存，因此縮減訂單量，且，把長單改為短單，因此讓國內成衣廠對產業景氣趨於保守。業者普遍預期，此波產業景氣調整要到明年第二季才會較明朗，成衣代工廠營運到時才能逐漸恢復成長。