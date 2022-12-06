中菲行國際物流（5609）11月自結集團營收為25.23億元，年減43.2％，主要受海空運業務走弱影響；累計前11月營收為385.21億元，較去年同期成長12.5％。

中菲行11月海運營收8.49億元、年減52.7％，集團營收占比33.7％；空運營收營收15.42億元、年減38.6％，集團營收占比61.1％。累計前11月銷售概況，空運營收214.3億元，營收占比55.6％，年增16.7％；海運營收為155.9億元，營收占比40.5％，年增6.8％。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台的競爭力，以明確市場定位，數位行銷，價值服務，吸引客戶，即便面對全球整體空運及海運市場需求下降、價格下跌的挑戰，由於預見市場變動，強化數位行銷創造價值，掌握優質客戶，在市場下滑時仍然保持相當的貨運量。

由於中菲行明確的市場定位，在重要的利基市場戰略布局、基於差異化及區域化的超前部署，長期建立的實體通路的競爭力發揮功效，包括美國、加拿大、墨西哥、荷蘭、印度、中國、香港、越南、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、韓國、台灣等地，皆保持相當的貨運量。

同時中菲行長期建構的虛擬數位平台也發揮功效，透過資料庫，以雲端數據分析，充分瞭解客戶需求，以數位行銷清析傳遞中菲行價值服務，透過扁平化的組織與客戶互動，以資安認證（ISO27001:2013 BSI Certification N0. IS 743553）的雲端數位供應鏈管理平台中菲行增值訊息系統，提供國際物流價值鏈的服務，並以RPA（Robotic Process Automation）流程自動化軟體運用達到訊息一元化及數位化，強化了操作效率及服務水平，在市場變遷下取得良好經營成效。