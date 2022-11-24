台股10月受美股加速趕低，股價月平均下跌至1萬3107點，而據央行統計，10月證券劃撥旬平均數月減1174億元新台幣，該減少金額創歷年第三高，證券劃撥月減金額最高是在民國96年11月（金融海嘯），當月金額月減1287億元；其次為民國99年2月的1273億元（歐債危機）。
此外，央行統計也指出，10月自然人的台股占比降到52.7%，該比率是2017年2月以來新低。
台股10月受美股加速趕低，股價月平均下跌至1萬3107點，而據央行統計，10月證券劃撥旬平均數月減1174億元新台幣，該減少金額創歷年第三高，證券劃撥月減金額最高是在民國96年11月（金融海嘯），當月金額月減1287億元；其次為民國99年2月的1273億元（歐債危機）。
此外，央行統計也指出，10月自然人的台股占比降到52.7%，該比率是2017年2月以來新低。
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