好幾處彈孔集中在駕駛座的車門。（洪靖宜攝）

高雄市大寮區88橋下8日凌晨驚傳槍響，當時2輛車停在橋下停等紅燈起步沒多久後，遭一輛不明車輛開槍，造成1人頭頸部中彈，1人腿部中彈。根據現場遺留彈殼及彈孔研判共開15槍，2輛車車身布滿彈孔，甚至駕駛座還留有血跡。

林園分局於8日凌晨近4時許接獲通報，在大寮區台88下大明街229巷有槍擊案，立即調派快打部隊及成立專案小組，趕到現場為2部自小客車遭槍擊。初步了解，2輛車停在橋下停等紅燈起步沒多久後，遭一輛不明車輛開槍，嫌犯先朝其中一輛白色BMW開了4槍，27歲的侯姓駕駛頸部中彈，他受傷後車撞到電線桿，車上劉姓男乘客及吳姓女乘客受輕挫傷，嚇到趕緊逃下車；另一輛白色的Toyota Camry也遭開11槍，車上25歲的翁姓駕駛右大腿中彈。

遭槍擊的車被拖回派出所鑑識，可見車輛布滿彈孔，甚至有好幾處彈孔集中在駕駛座的車門，BMW的駕駛座還留有血跡，車頭也嚴重毀損。

2輛車都宣稱彼此不認識，也都不認識嫌犯，但車作案用的車疑為權利車，目前嫌犯及車四處躲藏，警方持續追查中。據了解，侯男有毒品前科，翁男有詐欺前科，是否有關聯及何種恩怨讓嫌犯下手如此凶狠，還是要等抓到人才能釐清。