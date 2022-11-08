大寮今爆發槍案，造成1人頭頸部中彈，1人腿部中彈。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市大寮區88橋下今日凌晨爆發槍擊案，2輛車停遭一輛不明車輛開槍，造成1人頭頸部中彈，1人腿部中彈。根據現場遺留彈殼及彈孔研判共開15槍，2輛車車身布滿彈孔，甚至駕駛座還留有血跡。警方循線逮到5名涉案嫌犯，從台東帶回高雄，也在台東、屏東等地找到棄置的犯案車輛，但最重要的當時開槍的車輛及作案槍枝還未找到，警方持續追查其他涉案人員。

林園分局於8日凌晨3時58分許接獲通報，在大寮區台88下有槍擊案，經調查，當時2輛車停在橋下停等紅燈，起步沒多久後，行進間遭後方疾駛而來的一輛不明車輛開槍，嫌犯先朝其中一輛白色BMW開了4槍，27歲的侯姓駕駛頭頸部中彈，他受傷後自撞電線桿，車上劉姓男乘客及吳姓女乘客嚇得趕緊逃下車，受輕挫傷；另一輛白色的轎車也遭開11槍，則往前開了約300公尺後停在路旁，車上25歲的翁姓駕駛右大腿中彈，自行就醫，由醫院通報槍傷。

2輛遭槍擊的車被拖回派出所鑑識，車輛布滿彈孔，甚至有好幾處彈孔集中在駕駛座的車門，BMW的駕駛座還留有血跡，車頭也嚴重毀損。案發現場附近工廠鐵門上也有多處彈孔。目前2輛車都宣稱彼此不認識，也都不認識嫌犯，且目的地不同。

由於這3輛車都是權利車，案發後逃逸無蹤，甚至可能換車牌，導致案情陷入膠著，歷經14小時候，警方終於在台東草埔隧道逮到人，將5名涉案嫌犯帶回高雄。據了解，涉案車輛於犯案後先往前鎮逃逸，隨後就往台東方向去，並搭上接應車輛，警方循線及在台東大武分局警方配合下，運用科技偵查下，攔截到接應車輛，約下午6時30分許在隧道外攔查到該輛車，涉案宋姓嫌犯等5人趴在地被帶回高雄。

警方陸續在台東成功鎮山區及屏東東港各找到1輛遭遺棄犯案車輛，但目前還是沒找到當時開槍的車輛及作案槍枝，以及是否有其他涉案人員還待進一步追查中。高雄市警察局長林炎田說初步查證，雙方疑因細故產生口角，相約談判導致糾紛，但雙方說法仍避重就輕，會持續針對槍枝、金流和相關涉案人員徹底清查。