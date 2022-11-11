一名輕熟女駕駛自小客車途中因與大貨車發生車禍，雙方和解後，行經台中交流道時，車輛竟突然熄火，完全沒動力，女駕駛下車察看，見車一輛接著一輛經過，趕緊跑到路肩躲避，驚險萬分，有熱心民眾見狀報警，2名員警抵達將車推至交流道下，再聯絡拖吊車到場處理，協助女駕駛在車陣中脫困。

台中市交通警察大隊指出，當天值勤員警於台灣大道與環中路口，執行台中交流道分流勤務時，有熱心民眾向警方表示，前方南下匝道口有台車停於路中，經員警前往查看，發現一名年輕女性駕駛站路肩、很驚慌，當時車流量大，而自小客車則停在下匝道處，驚險萬分。

員警先行查看車子之狀態，聞到燒焦味，發現車輛水箱破裂引擎過熱，嘗試發動皆無法成功，正值高速公路車流尖峰期，為避免發生追撞事故及維持車流順暢，警方將車子推到平面道路，協助疏導交通及排除障礙。

警方見拋錨車車頭嚴重凹陷，女駕駛向員警說明，在高速公路上行駛時與大貨車發生交通事故，因跟大貨車駕駛自行和解後，原本想就近下交流道查看車況，未料還未出匝道下到平面道路，車子就罷工故障，見車子多相當害怕緊張。

交通警察大隊第二中隊長張元瑞表示，駕駛人駕車出門時務必注意車輛狀況，握車輛行駛過程中突故障拋錨，務必保持冷靜，讓車輛滑行至路旁安全處，開啟雙黃燈，並在車輛後方適當距離放置警告標誌，以警告來車避免發生追撞，以維護自身及其他用路人的安全。