台東縣府以「行動急診室，守護偏鄉」再獲行政院政府服務獎。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府以「行動急診室，守護偏鄉」再獲行政院政府服務獎。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府以「行動急診室，守護偏鄉」再獲行政院政府服務獎。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

堪稱政府機關奧斯卡的「政府服務獎」獲獎名單出爐，台東縣政府今年由消防局以「搶救生命大作戰！行動急診室，守護偏鄉！」再次獲獎；台東縣成為全台非六都唯一連續4年獲獎的單位。

台東縣長饒慶鈴表示，台東因幅員廣大，上任以來積極提升縣內醫療及消防等量能，不僅提升消防人力，除了台東高級救護隊，也陸續成立成功、關山、太麻里、長濱、大武高救隊，甚至綠島也設立全國第一支離島高救隊，逐步打造「救護車等於行動急診室」，目前台東已有11支高救隊，讓消防成為醫療的延伸，全面提升消防救護能量，守護台東鄉親與遊客生命安全。

因此，110年在到院前心肺功能停止(OHCA)急救成功率達到33.58％榮登全國第2；急性腦中風準確送醫率高達86.7％；護心行動之急性心肌梗塞康復出院率100％；縣民的平均餘命更增加了1.15歲。

台東縣消防局長管建興提到，除了提升高救隊員的技術，縣府也投入經費將救護車升級5G設備，利用5G科技高速傳輸技術將影像即時回傳給醫師，力求最短時間內啟動創傷小組，也成功爭取新增預立醫囑藥物使用的項目及5G技術的應用，使台東高級救護技術大幅精進與突破，更有全台第一的國家認證中型搜救隊，無論是國內或者國外的救援，台東都能為搶災、搶險及救援盡心力，看見台東的消防救護實力。

饒慶鈴說，而入圍就是肯定、獲獎更是榮耀！今年台東縣消防局用創新的思維，整合醫療衛生服務，大幅提升台東急救成功率，挽救了許多家庭面臨破碎的危機，這也是推動「開放、整合、創新」施政理念的最高肯定！

「政府服務獎」目的在於肯定政府機關創新作為與社會資源結合及公私協力等方式，提出民眾有感且具創新整合的服務，歷年來角逐情況激烈，第5屆政府服務獎由133個政府單位參獎、38個單位入圍，台東縣則為全台非六都唯一連續4年獲獎的單位。