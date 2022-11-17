國民黨台東縣長候選人饒慶鈴在臉書表示，她今（17）日起個大早，早上8點就從縱谷最北端的池上出發，車隊一路往海端、關山及延平，感謝縱谷鄉親放下手邊的工作，紛紛站出來給慶鈴最暖心的支持。

饒慶鈴指出，縱谷是台東的大米倉，她與團隊協助新建池上稻米產業乾燥中心、幫忙關山米國學校取得興辦事業許可，鹿野地區打造紅烏龍品牌、還結合茶飲店、故宮跨域推廣在地產業。

饒慶鈴提到，縣府更跨局處整合並突破法規，解決關山親水公園20年土地問題，協助公所在半年內取得用地開發取可，並爭取2000萬完成入口意象改善、補強自行車道等，親水公園風華將再現。

饒慶鈴說，其他包括增建關山消防分隊、設置鹿野高救隊、重建瑞豐派出所，提升救災救護能量；爭取7千萬元興建海端綜合體育館、爭取公車睽違30年後開入海端鄉加拿村，池上鄉則啟用了全國第1座多元照顧服務中心，並爭取1.4億元將在關山興建住宿式長照機構。

饒慶鈴強調，0917、0918關山池上地震後，她與團隊立刻引進慈濟、台積電資源，協助受災戶重建家園。她呼籲，「請鄉親支持②慶鈴連任，繼續為台東做更多！」