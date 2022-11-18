雲林縣府以 「數位創新加值」-智能科技監控與提升家園環境品質及「社會關懷服務」-以抱治暴雲過天晴兩大服務，拿下2022年行政院政府服務獎。雲林縣長張麗善表示，獲獎數寫下全國第二 、非六都第一，創下雲林史上最好成績，雲林尚讚啦！

張麗善今(18日)在臉書粉專 發文表示，雲林尚讚啦！在有公部門奧斯卡之稱的政府服務獎，雲林縣府獲得行政院青睞，喜奪2項大獎，獲獎數寫下全國第二 、非六都第一 ，創下雲林史上最好成績。

張麗善指出，政府服務獎由國發會聘請產、官、學、研界組成評審小組進行評審，是政府機關為民服務的最高榮譽，所以每項考核都是魔王等級，雲林從133個參獎機關中脫穎而出，分別以雲林縣環境保護局的智能科技監控與提升家園環境品質拿下「數位創新加值」獎項；雲林縣衛生局和雲林縣政府社會處共同合作的以抱治暴雲過天晴拿下「社會關懷服務」獎項。

張麗善表示，她要特別感謝同仁為縣政全力以赴，尤其總是有許多無端的打擊在詆毀縣府團隊的努力，大家的委屈她都感同身受，此時此刻獲得行政院的肯定，更具意義。她也期待未來繼續與大家並肩作戰，讓雲林縣府成為最值得人民信賴的團隊。