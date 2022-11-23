國民黨雲林縣長候選人張麗善，針對對手民進黨雲林縣長候選人劉建國刻意忽略她的住家建造合法文件及程序，近日不斷進行不實抹黑，23日在虎尾鎮舉行記者會加以反駁，強調對手惡意誣賴她與家人的程度，已到罔顧事實、惡意栽贓的地步，迫使她不得不親自出面捍衛清白。

張麗善針對自宅部分表示，本月8號她的競選團隊即已公布資料，顯示自家住宅用地為「乙種建築用地」，並提出具體的建物登記謄本，說明自家住宅當初申請時即為4層加上屋頂突出物，但劉建國卻刻意置之不理，一再跳針迴圈，不斷指稱其為農地農舍。

青埔改變為一般農業區部分，張麗善說，內政部於2017年5月16日公告實施「修正全國區域計畫」，各縣市開始配合辦理特定農業區及一般農業區檢討變更作業，李進勇主政時的雲林縣政府因此成立工作小組。換言之，青埔地區土地由特定農業區轉為一般農業區的行政調整作業，是由李進勇所開啟，最後由徐國勇核定。

虎尾溪平和橋旁防汛道路部分，先前虎尾溪平和橋旁防汛道路並非一般道路，林文彬縣議員擔任虎尾鎮長期間，就已向五河局認養虎尾溪北岸的防汛道路並改制為一般道路。2016年9月並向李進勇縣長爭取補助改善，所以防汛道路改為一般道路，實際上是林文彬與李進勇的政績，絕非張嘉郡擔任立委時行使特權。

張麗善指出，斗六咬狗段開發案部分，是於李進勇縣長任內提出並同意開工，2020年1月22日函送疑似違規會勘紀錄，要求當事人限期改善，2020年12月31日縣府會同服務團技師前往勘查，結果顯示仍未依核定維護計畫施作，裁處罰款12萬元。去年9月依《水土保持法》及《刑事訴訟法》移送地檢署偵辦。

張麗善說明，後來監察院與砂石主管機關經濟部礦務局，實地調查的報告結果皆明確指出，未發現有土石外運車輛車行，或可疑人士竊採砂石等相關跡象，縣府持續監控並要求改正，如今植被復育已大幅改善。