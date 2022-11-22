民進黨雲林縣長候選人劉建國（前右二）舉行「山海大團結，雲林大勝利」車隊誓師大會。（劉建國競選總部提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長選舉，國民黨雲林縣長候選人張麗善22日前往北港鎮新市場徒步掃街，表示對手使用抹黑奧步讓氛圍變得很負面，因此希望透過快樂的選舉模式來淨化選風。民進黨雲林縣長候選人劉建國則在虎尾鎮舉行「山海大團結，雲林大勝利」車隊誓師大會，訴求團結顧家鄉、拚未來。

張麗善過去2個月先在20鄉鎮成立後援會、接著進行20鄉鎮願景親履巡迴，展現與各鄉鎮市鄉親朋友站在一起的決心，面對選戰最後倒數時刻，決定用一步一腳印最貼近縣民的方式，向大家懇託。

張麗善表示，選擇用徒步掃街的方式拜票，除了可以接近民眾，也希望透過每一次握手、每一個擁抱與每一抹微笑，把溫暖與快樂傳遞給鄉親朋友。這次選舉對手使用抹黑奧步讓氛圍變得很負面，因此也希望透過快樂的選舉模式來淨化選風。

張麗善說，這次選舉她決定不舉辦大型造勢晚會、不插旗幟，也沒有單獨成立競選總部，只在各鄉鎮市成立後援會，以及與其他候選人聯合共用競總，目的在於盡量減少一次性的耗費，用實際行動去達成聯合國SDGs的相關規範，這也是「2030前進雲林」願景規畫的核心精神。

劉建國則於虎尾鎮舉辦「山海大團結，雲林大勝利」車隊誓師大會，來自各地不同角落聚集近300輛汽車，與會人員大喊「山海大團結、雲林大勝利、雲林人站出來」，主張清廉從政力挺劉建國，希望在選前最後倒數凝聚支持者向心力。

劉建國指出，他成立全台第1個百工百業後援會，成立前要有1個打造新雲林、新未來的說法，雙技農業首都與高齡醫學中心的設立，對雲林是非常重要的，尤其高齡醫學中心設在雲林，日後全台22縣市講到高齡政策，就從雲林發聲。