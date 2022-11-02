路口監視器拍下，一輛白色自小客車行經小港區崇明街與港壽路口時，車尾遭另一輛白色自小客撞擊。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名鄧姓男子酒後駕車，行經小港區崇明街與港壽路口時，還撞上另一輛車，未料他並未停下還肇逃，全程都被監視器拍下，警方獲報到場時，正好有熱心民眾指認方向，警方發現鄧男時他渾身酒氣，車頭也嚴重毀損，被帶回派出所酒測時他還喊：「一定超過的！」訊後依法送辦。

路口監視器拍下，一輛白色自小客車行經小港區崇明街與港壽路口時，車尾遭另一輛白色自小客撞擊，沒想到這輛小客車卻揚長而去，留下被撞的自小客車車上的駕駛和1名乘客，分別受到輕傷，小港分局小港派出所警員獲報後立刻周邊道路搜尋，並在平和九路與鋼平街口，並由一名熱心民眾稱發現肇事逃逸車輛及駕駛人，員警立即前往盤查。

一靠近就發現46歲鄧姓男子身上有濃重酒味，而他駕駛的轎車車頭嚴重毀損，他也承認酒駕肇事，警方立即將鄧男以涉嫌肇事逃逸將他帶回派出所並實施酒測，酒測過程中他還說：「超過的，一定超過的！」果然酒測值超過0.80mg／L，全案詢後依公共危險罪、肇事逃逸致人受傷移請高雄地檢署偵辦。

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