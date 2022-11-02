陳男自撞造成變電箱毀損，車頭全毀，也害附近128戶民宅停電。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

陳男自撞造成變電箱毀損，車頭全毀。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

陳男自撞造成變電箱毀損，車頭全毀。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

39歲陳姓男子今天凌晨3點半駕車行經台南永康區大灣路時，失控自撞檳榔攤也撞毀台電變電箱，造成128戶民宅停電，男子僅受輕傷，酒測未超標，但警方在他的車上搜出毒品，尿液呈陽性反應，懷疑毒駕肇禍，但陳男否認毒駕，警方依違反毒品危害防制條例送辦，是否毒駕仍待進一步釐清。

大灣派出所今天凌晨獲報這起車禍，趕赴現場，發現駕車的是住高雄湖內的39歲陳姓男子，事發時，陳男沿著大灣路由東向西直行，卻失控自撞檳榔攤及路旁的變電箱，導致變電箱爆炸，這起車禍也造成大灣路周邊128戶住戶因此停電，台電派員搶修，凌晨5時已全數恢復供電。

陳男的自小客車的車頭幾乎撞毀，但他僅臉部、右膝有擦挫傷。警方指出，陳男對於車禍供稱「一時精神恍惚」，陳男酒測值雖未超標，但員警發現自小客車內有安非他命吸食器與4包三級毒品一粒眠，共計35顆（總重6.3公克），陳男初步尿液檢驗呈陽性反應，陳男坦承持有，但不承認吸毒後駕車。警方當場逮捕陳男並查扣相關違法物品，全案依毒品罪嫌送辦。

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