馬來西亞蔡姓女大生，遭剛交往1周的男友殺害，隨著解剖報告出爐可能出現重大變化，蔡女的血液被驗出有藥物反應，檢警推斷蔡女是在熟睡中遭人殺害，不排除陳因為感情生變，萌生歹念，找機會在食物、飲料中下藥，等女方熟睡後再行凶。

陳柏諺行凶以來，說詞一變再變，但隨著相關物證的調查，謊言一個接一個被戳破，他殺人後吞藥輕生，在被送醫洗胃救回一命，轉至一般病房時，向檢警說女友精神狀況不穩定，曾有尋短紀錄，甚至還曾拿刀直刺心臟，不過最後都失敗，他是女友拜託他才幫忙。

但檢警後來查出，蔡女未有任何輕生、送醫的紀錄，蔡的親友也說她非常外向活潑，人緣很好，驗屍時也沒發現心臟周遭有舊傷。

陳出院後接受偵訊，又說他們因金錢吵架，他因生氣拿枕頭捂住蔡的臉部，「我只想嚇嚇她」而已，最後意外導致對方死亡。

解剖報告證明，蔡女血液有藥物反應，陳行凶時她處於昏睡狀態，所以才沒有任何抵抗行為，根據此項新事證，檢警嚴重懷疑陳的供詞。

檢警研判，情侶若激烈爭吵，除非交往時間較長，一般人不太可能在對方還在的情況下，吃下助眠藥物讓對方自行睡去，而陳男、蔡女交往還不到一周，蔡女應該不會在陳男還在屋內的情況，自行服用藥物準備入睡。

檢警推測，陳男供稱兩人發生7、8次性行為，說法前後矛盾，情正濃時又怎會痛下殺手，不排除陳男乘機下藥，等蔡女熟睡後動手，犯行也由他最早說的「加工自殺」，到後來的「義憤殺人」，演變成可能的「預謀殺人」，檢警另追查藥物來源，全案正持續釐清中。