台中市神岡區工廠驚傳桶屍命案，引發外界關注，目前死者身分送法務部法醫研究所進一步鑑別，尚在進行DNA比對。知名法醫高大成28日受訪表示，家屬可由髮型、衣服、刺青等去指認死者，進一步可使用X光照死者口腔牙齒排列，比對生前看診紀錄，搭配DNA檢驗，速度快、準確度高。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成表示，家屬在認屍時，可以透過髮型、衣服、配飾及刺青等去指認，尤其刺青是刺在真皮層上，即便表皮剝落也仍可辨識，接著再透過X光照死者口腔牙齒排列，比對死者生前就醫紀錄，一下就可以出來了，再搭配DNA檢驗，準確度相當高。

高大成說明，一般屍體處於密封環境，腐敗速度會有所延緩，是放置空氣中速度的1／7，以此案來說屍體蠟化約2年，但腐敗程度僅約3至4個月，皮下肌肉與內臟保存程度高，仍可以採集DNA；若使用牙齒進行DNA採集，須將牙齒泡軟並抽出牙隨化驗，最快也要耗時1周。

高大成進一步指出，由於此屍體全身並無明顯外傷，許是透過毒殺或是其他方式，可透過犯案手法判斷兇手性別，譬如勒斃的方式，若是用繩索勒斃，較大機率是女性，若勒到舌骨斷裂，通常都是男性才有力氣下手；若此案是毒殺，則有機率是女性犯案。

至於現在的屍體狀況能否檢驗出藥物反應？高大成回應，幾乎所有毒藥都會累積在內臟，尤其是肝、腎，有些會在肌肉，將肝腎切一塊起來做檢驗，應該都可以撿驗到毒藥反應，因為人死後身體就不會代謝，說不定連安眠藥都可以檢測到。

被問及犯案原因，高大成表則研判，可能是涉及金錢及感情糾紛，金錢糾紛占比應該最重，或許是女方向男方借錢，被催債後還不出來，只好下此狠手；至於有無共犯，高大成指出，按照棄屍及埋屍方法推測應有共犯，可能是白天殺人、晚上棄屍，因此屍體出現僵硬情形，但可能原先協助棄屍的共犯後續不再幫忙，只好將水桶棄置工廠。