雲林地檢署偵辦首宗選舉賭盤案件，蔡姓組頭10萬元交保。（雲林地檢署提供／張朝欣雲林傳真）

雲林地檢署檢察官施家榮3日針對選舉賭盤案，搜索雲林縣口湖鄉蚵寮村、口湖村等處，約談蔡姓組頭、2名林姓賭客到案，其中蔡姓組頭經檢察官訊問後，認為涉犯刑法第268條之《意圖營利聚眾賭博》罪嫌重大，10萬元交保候傳，賭客則分別2萬元交保及請回。

雲林地檢署表示，本件選舉賭盤的組頭蔡男就雲林縣口湖鄉長選舉，以某一候選人讓另一候選人特定票數的輸贏方式，容任不特定人下注簽賭，因而涉犯《意圖營利聚眾賭博》罪嫌。

經檢察官指揮專案小組多日蒐證，3日進行搜索，扣得手機對話紀錄，並約談選舉賭盤的組頭蔡男、賭客蚵寮村林男、賭客口湖村林男到案說明。其中組頭蔡男經檢察官訊問後，認為涉犯《意圖營利聚眾賭博》罪嫌重大，命10萬元交保候傳，2名賭客則分別命2萬元交保及請回。

雲林地檢署呼籲，選舉賭盤危害選舉的公正性，必將嚴加政查緝，切勿以身試法，民眾若知悉有選舉賭盤的組頭或賭客，歡迎提出檢舉，期望全民共同端正選風，提升民主治。