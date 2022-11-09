雲林縣台西鄉議員、鄉長、村長候選人涉賄，地檢署查扣現金22萬7900元。（雲林地檢署提供／張朝欣雲林傳真）

雲林地檢署偵辦李姓台西鄉長候選人、陳姓縣議員候選人、許姓村長候選人賄選案，約談樁腳4人及選民22人到案，並查扣現金22萬7900元，檢方認為2名許姓樁腳、林姓樁腳涉犯交付賄賂罪嫌重大，有羈押必要，向法院聲請羈押，法官訊後2名許姓樁腳分別以4萬元、12萬元具保，林姓樁腳准以羈押。

雲林地檢署表示，李姓台西鄉長候選人、陳姓縣議員候選人、許姓村長候選人的許姓樁腳等4人，以議員每票現金1000元、鄉長每票2000元、村長每票1000元之對價，向選區有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持特定候選人，約定為一定投票權的行使，形成結構性賄選，因而涉犯投票行賄罪嫌。

經檢警積極蒐證，本月7日約談樁腳、選民共26人到案說明，檢察官偵訊後，認為許姓樁腳等3人涉嫌犯罪嫌疑重大，並有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押，法院羈押庭法官訊後以許姓樁腳等2人身體狀況不佳，分別以4萬元、12萬元交保，林姓樁腳則准以羈押。

雲林地檢署呼籲，目前已投入大量人力查察賄選，並將於選舉前2日派遣檢察官進駐賄選熱點的分局，成立機動查賄隊伍進入村里，貼地查察、嚴查厲辦，民眾切勿以身試法。任何人若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。