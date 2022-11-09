九合一選舉各方矚目，日前日本學者小笠原欣幸發表縣市長當選名單預測。國民黨近日也做出一份「自評年底縣市長戰況」，媒體人黃揚明今(9日)在臉書分享這份評估簡報，發現其中桃園市、台北市被列為「脫離五五波選區」，而基隆市、新竹市、澎湖縣則仍屬於五五波激戰選區。

黃揚明在臉書分享一張「國民黨自評年底縣市長戰況」圖，並寫道：「存檔等選舉結果揭曉」。其中藍營自評的「優勢選區」包括：新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、金門縣、連江縣等12個縣市。

關鍵在「脫離五五波選區」為：桃園市（張善政VS鄭運鵬）、台北市（蔣萬安VS陳時中VS黃珊珊，三腳督）。而「五五波激戰選區」則是：基隆市（謝國樑VS蔡適應）、新竹市（林耕仁VS沈慧虹VS高虹安，三腳督）、澎湖縣（賴峰偉VS陳光復VS葉竹林，三腳督）。

「艱困選區」則包括：台南市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、苗栗縣等5個縣市。