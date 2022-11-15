日前捲入擔任「親共小黨」經濟黨榮譽總顧問爭議的國民黨桃園市長候選人張善政昨天指，擔任經濟黨榮譽總顧問這職務是空的，只是一張紙；民進黨發言人黃彩玲今表示，張善政的說法根本就是在愚弄桃園市民，為何到現在還依戀擔任榮譽顧問？別再迴避，更別想唬弄桃園市民。

黃彩玲說，張作為一個聲稱懂產業的科技人，卻跑去背書被媒體報導涉及賣假藥的集團，已經是非常荒謬的事，對於該統派政黨涉嫌賣假藥一事，也未曾見過張善政為因假藥所騙的桃園鄉親發聲譴責，甚至一聲都不吭。還以「秀才人情紙一張」作為不辭職的搪塞，這算哪門子善良？

黃彩玲表示，媒體報導皆已揭露，張善政兼任榮譽總顧問的經濟黨，是反獨促統的紅統小黨，甚至爆出賣假藥等多項不正常經濟政治事跡，但非常遺憾地，張善政到現在，竟還以空聘書、沒有實質內容作為理由堅決不辭，讓人不禁好奇，張善政仍要與這樣的小黨緊密連結一起的背後原因為何？

黃彩玲說，媒體報導，經濟黨負責人被檢舉違反藥事法，利用政商人脈宣傳，舉辦私賣會牟利遭到衛生單位調查，其中張善政與經濟黨合影的照片，也被夾雜在推銷產品訊息中，張善政難道不擔心有人因為他的照片受騙，而購買假藥？想成為桃園市長，則應嚴厲譴責誆騙民眾的騙徒，而不是繼續勾勾纏，甚至擔任榮譽顧問。

黃彩玲強調，張善政只擔任中華民族致公黨、經濟黨這樣的紅統小黨的總顧問和最高顧問，這絕對不是禮貌性安排，一位曾任行政院長的人，不會不知道接下顧問所代表的特殊政治意涵，以及背後可能帶來的影響，所以，黃彩玲再次呼籲，誠實為上策，請張善政站出來向桃園市民說清楚。