國民黨19日晚間在桃園市中壢區舉辦北北基桃竹竹苗大團結拚勝選晚會，現場湧入超過5萬人，揮舞藍旗高喊凍蒜，展現團結氣勢，各候選人隨大國旗帶領進場。但有網友發現，疑似鄭文燦秘書插著「善旗」，也來張善政造勢場合，「太神啦！」國民黨桃園市中壢區市議員候選人謝克洋指出，「辛苦了！下班還要當側翼！」

國民黨19日晚間在桃園市中壢區舉辦造勢晚會，現場湧入超過5萬人。有一位名稱為「政客爽」的網友19日在其臉書專頁披露，現場發現疑似鄭文燦秘書也來張善政造勢場合，太神啦！

「政客爽」表示，沒想到這麼鍾愛張善政，不但頭帶「善帽」背包還插著「善旗」，真的桃園第一大善人！「政客爽」直言，鄭文燦秘書在現場特別喜歡拍照留念，看來秘書這行飯，拍照技術也是非常重要的！

投入競選的國民黨桃園市中壢區市議員候選人謝克洋也留言說，「不知道阿燦有沒有付他加班費！」謝克洋在臉書指出，「辛苦了！下班還要當側翼！」這位「頭戴善帽」、「身背善旗」的市府秘書，鬼鬼祟祟躲在後面拍攝，「我們的同仁的已經鎖定他了」，他卻還是渾然不知。市府的說法是，員工下班後他們就不會干涉他們的活動。

謝克洋直言，也難怪市府的局長可以上班做哏圖謾罵張善政，現在其他人也跟著效仿，不只上班、下班後也要當側翼繼續打擊對手，市府的員工現在多了一個工作項目是打擊政敵嗎？

謝克洋強調，桃園最近發生了這麼多問題，但市府還是不忘打擊政敵，「我不會說桃園市政府完全沒做事，畢竟在打擊政敵的部分，他們還是非常認真的！」