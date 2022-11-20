國民黨北北基桃竹竹苗大團結拚勝選黃金周晚會，在中壢湧入超過5萬人，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬20日諷刺只是國民黨基本盤，對手張善政對於中間選民、8年移入的21萬新桃園人都沒有提出具體成績，原本在地居民更親身感受到鄭文燦跟吳志揚的差別，自己不怕比較，他也斥張不尊重對手，未來很難尊重議員跟市民朋友。

鄭運鵬說，所有競爭對手的活動都尊重，相信大家都有不同的重點，他自己的重點放在讓桃園市民回顧過去8年的好成績，以及中央到地方一起合作推動的進步成果，希望市民繼續支持桃園的五星執政，未來建設要大、照顧要細，要在市長鄭文燦的基礎之上超越現在的8年，以此爭取市民朋友認同。

「國民黨張善政打（選戰）就是把握國民黨的基本盤！」鄭運鵬批評，國民黨對於中間選民、過去8年新入住桃園的逾21萬新桃園人，都沒有拿出具體的成績，而在地本來就居住在桃園的市民，更親身感受到民進黨鄭文燦執政之後，跟過去從朱立倫到吳志揚國民黨執政時期的差別，因此自己不怕前後期的比較，也不怕跟同期、國民黨執政的新北市比較，桃園市民光榮感非常強，也認同鄭文燦的好成績，這就是民進黨跟國民黨的差別，相信市民不希望國民黨再回來執政、走回頭路。

面對張善政稱市長不能讓人丟臉，鄭運鵬也斥張善政從參選以來嘴巴裡面幾乎沒有一句好話，桃園被講的像韓國瑜說高雄一樣，沒有一處是好的，跟桃園市民的生活感受落差非常大。鄭運鵬也批張善政對於競爭對手毫無尊重，一位市長候選人做人高傲，未來恐怕也聽不進市民跟議員在市政上的不同意見，「一個好市長應該要包容各種不同的聲音，選舉不會尊重對手，未來很難尊重議員跟市民朋友！」

鄭運鵬說，張善政批評的方式是不尊重民主，自己是桃園在地的資深立委、獲得選民認同，反倒是張善政過去選舉沒有勝選過。鄭運鵬強調自己在立法院裡面擔任黨團長期幹部、幹事長，獲得立委先進的支持，也要跟朝野委員們溝通、協調很多預算、政策，從中找到方法一起來進步，他相信自己的表現從來沒有讓選區的朋友或桃園覺得丟臉。

鄭運鵬再批張善政過去有權力幫助桃園的時候，鐵路地下化給桃園打臉、機場捷運不能通車也沒有能力解決，過去張的成績完全沒有給桃園人面子、沒有給桃園人幫助，相信市民在選擇市長的時候，會選擇能給桃園帶來進步、突破困境的人，不會選擇一個過去從來沒有幫助過桃園，選舉的時候極盡所能汙衊桃園、抹黑對手的人。