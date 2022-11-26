新北市長選舉結果計票進行中，根據國民黨計票系統侯友宜已拿下50萬6393票，林佳龍拿下31萬5743票，侯友宜得票率達61.59％，林佳龍38.41％，除了貢寮區票數尚未計入，其餘28行政區都是由侯友宜領先，開票現場民眾陸續聚集。據了解侯友宜預計在晚間7時以後現身。

根據國民黨計票系統，除了貢寮還沒有票開出來，其他28行政區都是侯友宜領先，堪稱是全境碾壓，尤其三重、蘆洲目前為止都是侯友宜勝出。不過詳細結果以中選會公告結果為主。