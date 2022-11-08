針對民進黨台北市長候選人陳時中對女醫摟肩、牽手事件，陳時中昨(7日)受訪時表示，「這種事情當事人覺得有問題才會是問題，當事人沒有覺得是問題，就不是問題」。國民黨台北市議員徐巧芯今(8日)在《盧秀芳辣晚報》節目痛批，很多時候因為權勢的差異，女生在職場上有她的壓力，當下不敢表達不舒服的意願，陳時中這種態度未來作為台北市長，會讓台北市性平產生誤解，甚至對很多女性朋友會產生傷害。

徐巧芯指出，一個餐會裡面，如果女生沒有反抗，女生沒有說不OK，那就可以呀？不是的！很多時候因為權勢的差異，很多女生在當下，她根本不敢表達，她可能就是想要離開，但是她又不好意思說，她也不敢直接破壞那個氣氛，在職場上她有她的壓力。

「所以經常在這種事件裡面，當事人她不敢表達她不舒服的意願，然後對方就把它合理化，視為是OK的。」徐巧芯質疑，很納悶陳時中怎麼能夠說以一個男性的身分，自己出現這個事情的時候，講說別人沒說不行就可以？你知道你的一句話，你未來作為台北市長，如果你是這個態度，對台北市的性別平等會產生多大的一個誤解、誤會，甚至對很多的女性朋友會產生很多的傷害嗎？