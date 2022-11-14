總統府前國策顧問黃承國被指為民進黨台北市長候選人陳時中的「地下市長」。國民黨台北市長候選人蔣萬安競選辦公室今（14）日指出，被各界質疑黑道出身、且與民進黨上層關係密切的黃承國，以「仗義每多屠狗輩」來解釋自己的出身和千絲萬縷的黑白道關係，「這是他的言論自由」。蔣辦尊重每個人的職業選擇，但不包含黑金勾結。

蔣辦指出，黃承國是總統蔡英文眼前的紅人，有非常龐雜的人際脈絡，代表英系擔任民進黨中常委，也擔任選對會成員，甚至後來當了總統府的國策顧問；而據媒體報導，相當多的重要政商聚餐及警方與黑道會商的關鍵場合，都有黃承國的身影出現，所以外界以「白道的警察要求他幫忙升官，黑道也要求他向白道關說」來形容他的夠力，應非空穴來風。

蔣辦強調，黃承國在此次台北市長選戰，仍在協助陳時中進行幕後操盤，讓外界合理懷疑，若陳時中選上台北市長， 將脫離不開黃承國對市政的各種影響。