雲林縣警方查獲「讓票、PK」縣長賭盤，犯嫌藉由手機傳送賭盤資料。（雲林縣警察局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣警察局繼本月4日在口湖鄉查獲雲林首件鄉長選舉賭盤後，8日再接再勵，由刑警大隊及西螺警分局分別在麥寮鄉、崙背鄉及西螺鎮3地，共查獲李姓犯嫌等3案6人涉嫌經營雲林縣長選舉賭盤案件，9日移送雲林地檢署由檢察官複訊。

選戰進入倒數，選舉相關賭盤陸續開出，雲林刑警大隊及西螺警分局近日分別接獲線報，指稱有人在麥寮鄉、崙背鄉及西螺鎮等地開設縣長選舉賭盤，企圖藉此影響選情，案經雲林地檢署檢察官葉喬鈞、林欣儀指揮偵辦，於本月8日查獲李姓犯嫌等3案6人到案。

警方表示，經查3案均為開設雲林縣長候選人張麗善及劉建國賭盤案件，清查下注紀錄，金額達135萬2000元，其中麥寮鄉及西螺鎮2名組頭開設條件為「候選人張麗善、劉建國讓票盤」；崙背鄉組頭開設條件為「2位縣長候選人PK」。

雲林縣警局表示，賄選及選舉賭盤都會危害選舉公正性，已嚴格要求所屬各單位，於選前特別針對選舉相關賭盤及各類賄選案件加強查緝，請民眾不要以身試法，呼籲民眾若知道有賄選或選舉賭盤訊息，歡迎提出檢舉。