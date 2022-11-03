九合一選戰倒數，蔡英文總統高喊「終結黑金」，點名國民黨執政的宜蘭縣、苗栗縣、南投縣，外界質疑蔡英文親信、英系要角黃承國正是江湖人士，批民進黨做賊喊捉賊，譏諷高端疫苗正是最大黑金。對此，台北市長柯文哲3日酸，若民進黨用調查民眾黨新竹市長候選人高虹安的力氣去查林秉樞案，「一個林秉樞就把新潮流換掉了。」

林秉樞因對前女友、立委高嘉瑜施暴躍上媒體版面，隨後被爆出他與多名綠營人士交好，還有洗錢、網軍等案外案，遭檢方以8項罪名起訴，而檢方追查金流時意外發現，曾有立委級新潮流大老，2年內利用第三方金流匯出2900萬給林，外界質疑案情不單純，但檢調稱查無林秉樞洗錢罪證，因此不會再追鉅款的流向。

柯文哲上午出席台北市動產質借處70周年活動後受訪表示，蔡英文讓人最失望的地方在於，作為總統有些事只要她堅持就能改變，但從林秉樞案就能得知，這個國家已經無法無天，明明徹查銀行金流後就能得知實情，民進黨不願去查，感嘆綠營若用查高虹安的力氣去查林秉樞，「一個林秉樞就把新潮流換掉了。」