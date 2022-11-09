林耕仁表示，對候選人提出質疑應屬正當，請柯文哲別再胡亂指摘。（陳育賢攝）

針對民眾黨9日中午舉行記者會，指監督與質疑高虹安是「沒品」的言論，國民黨新竹市長候選人林耕仁下午發聲明表示，林耕仁是參選新竹市長的6位候選人其中之一，對於其他候選人提出質疑應屬正當，並強調他所提的問題均檢附相關事證，絕無抹黑造謠。

林耕仁說，首先，他要特別強調，民眾黨的記者會中，柯文哲認為對於高虹安的監督與質疑是「沒品」，他要特別說明，他自己也是參選新竹市長的6位候選人其中之一，候選人彼此之間都是為了爭取服務新竹市民的機會來參選，因此對於其他候選人提出質疑應屬正當，他所提之問題均檢附相關事證，絕無抹黑造謠。

林耕仁說，當時團隊告知他有接獲高虹安辦公室吹哨者提出相關檢舉內容，他內心也曾掙扎，但是他熱愛新竹市，若是知悉在公費上有犯嫌之事而選擇隱匿，試問又如何對得起新竹市民？

另，11月8日當天，他未去北機站陳報相關事證，是競選總部榮譽主任委員林政則、主任委員許修睿共同討論，認為選戰應回歸市政探討、監督市政、提出願景，因此取消去遞交資料的行程。

詎料，柯文哲不查實情，竟稱「法律遇到政治就轉彎」，以及今天記者會所稱「兩面不是人」的說法，嚴重損害他的名譽，而他與團隊均並未將資料提供給媒體，請柯文哲發言前仔細查證，別再胡亂指摘。

另外，他也聽聞高虹安因身體不適而住院調養的消息，除祝福高早日康復之外，今天下午也請林政則親赴立法院，高虹安辦公室致贈水果禮盒，表達慰問之意。