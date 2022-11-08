民進黨苗栗縣長候選人徐定禎，12日下午將在苑裡慈和宮舉辦大型造勢活動。。（徐定禎競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

民進黨籍苗栗縣長候選人徐定禎8日預告，12日下午將在苑裡慈和宮舉辦大型造勢活動。蔡英文總統、副總統賴清德、立法委員羅致政、邱議瑩、林靜儀、何欣純等人，都將蒞臨活動現場，為徐定禎助選，活動主軸定調為「拒絕黑金，守護苗栗」。

徐定禎表示，民調已經呈現黃金交叉，接下來要全力衝刺拉開領先差距，苗栗民心思變，鄉親都想換黨換人做做看，期待苗栗會改變。加上選戰開打以來，對手的黑金背景與不法事證陸續被揭發，鄉親守護家鄉的心情越來越強烈。徐定禎說，有信心可以勝選，讓72年從未政黨輪替的苗栗一口氣翻轉。

徐定禎表示，造勢當天蔡總統、賴副總統都蒞臨現場，多位立法委員更是他在國會為苗栗爭取資源最堅強的後盾。徐定禎指出，蔡總統承諾「中央力挺徐定禎的政策」，賴副總統也非常支持「科技新苗栗」的願景，他有信心將來中央地方同心，展開大合作大建設，找回屬於苗栗人的光榮感。

徐定禎痛批，過去苗栗長期被國民黨執政，建設停滯、福利縮水，現在國民黨脫黨參選的鍾東錦更荒唐，殺人、炒地、涉槍涉賭，濫用議員職權圖利自己的砂石場，立法院內政委員會也來到苗栗卓蘭，農地上的砂石山堆5層樓高危害當地電力設施、嚴重迫害居民環境與安全，鍾東錦如此無法無天，讓鍾當選縣長還得了。

徐定禎強調，今年不是藍綠之爭，而是黑白對決、大是大非的選擇。苗栗絕不能讓黑道砂皇當選縣長「拒絕黑金，守護苗栗」是所有鄉親共同的心聲，選戰最後階段團隊會加緊反賄選、反奧步，更要拜託所有鄉親用力拉票。