動土典禮包括副縣長洪榮章、議長謝典林等人都到場。（吳建輝攝）

彰化北斗分局田尾分駐所自1982年興建完成後，默默守護田尾鄉親40個年頭，分駐所辦公廳舍使用時間長，地板、牆壁等多處龜裂，彰化縣長王惠美得知後，由縣府編列4853萬將原地重建，預計2024年完工，將提供警員與民眾安全舒適辦公、洽公的辦公廳舍。

彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新建辦公廳舍14日上午動土，由彰化縣副縣長洪榮章代表縣長王惠美出席，田尾分駐所1982年完工，距今已經40年，辦公廳舍老舊，包括地板、牆壁等多處嚴重龜裂，縣府投入經費規劃興建。

洪榮章表示，彰化縣政府編列4853萬4000元經費，來興建新的田尾分駐所，感謝議長謝典林及議員們的支持，全新的田尾分駐所設計地上3層，總建坪223坪，工期為420天，預計2024年2月完工，期待讓警察同仁有更好的環境，一起為彰化治安打拚。

洪榮章說，彰化縣警察局在局長吳坤旭的帶領下，在中央的評比名列前茅，週刊評比中暴力犯罪率也是最低的城市，雜誌評比治安績效更是全國第2，而人家說「工欲善其事，必先利其器」，除了田尾分駐所外，另外包括員林萬年派出所、溪湖埔鹽分駐所、鹿港福興分駐所以及警察局刑事警察大樓等，也都陸續投入經費整建。

洪榮章強調，而今年與明年縣府也編列4000餘萬元，汰換老舊警車，讓警察同仁無後顧之憂，全心全意做好治安、交通及為民服務工作，全力支持我們最辛苦的人民保母，希望讓警察同仁更有效率的執行職務，一起保衛彰化。