投票日僅剩11天，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部14日下午公布一份民調，徐定禎獲得22.6％支持度、無黨籍候選人鍾東錦則為23.1％，雙方僅差距0.5個百分點，選情激戰。徐定禎表示，最新的封關民調已經顯示徐定禎和鍾東錦是「55波」，誰當選都差臨門一腳，對選民喊話翻轉苗栗關鍵2票，返鄉投票和集中選票。

徐定禎指出，鍾東錦在登記參選當下達到民調高峰、之後持續下滑，徐定禎民調穩定成長，成功讓民調呈現黃金交叉，徐定禎表示，離選舉時間越近，民眾表態支持的候選人比例越來越高，未表態率在9月高達4成比例，現已下降至3成，而最近民調趨勢也反映年輕及中間選民支持徐定禎，徐定禎有望民調持續上升。

徐定禎強調，選前最後倒數衝刺，每天都有跑不完的拜票行程，也展開全家總動員，兵分4路把苗栗18鄉鎮跑透透，問政說明會連續舉辦將近300場，場場百人參與、民眾用行動力挺，徐定禎也會全力把握關鍵機會，翻轉苗栗。

徐定禎競總表示，這民調結果顯示主要4位候選人的支持度分別為，鍾東錦23.1％、徐定禎22.6％、時代力量宋國鼎9.2％、國民黨謝福弘8.7％。徐定禎表示，面對泛藍對手可能操作棄保，台灣派從來沒有分裂的本錢，柔性呼籲每個希望苗栗更好的選民歸隊，請大家給徐定禎一個機會、給苗栗翻轉的機會！