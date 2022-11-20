選前黃金週，民眾黨在苗栗縣沒有推出縣長候選人，在沒有大母雞的情況之下，苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥20日再度請黨主席柯文哲爸媽，陪同同黨候選人掃街拜票，希望拉抬苗栗選情聲勢。

柯媽媽、柯爸爸今天一早先去竹南早市，陪縣議員候選人謝端容掃街拜票，接著來到南苗早市，與縣議員候選人楊喬安以及市民代表候選人江弘琪一起掃街拜票，緊接著中午與通霄苑裡縣議員候選人傅郁揚合體，在白沙屯拱天宮，為民眾黨的候選人以及台灣人民拜拜祈福，下午再趕到頭份黃昏市場，陪同縣議員候選人林志學掃街拜票。

柯媽媽雖然高齡85歲，但掃起街來非常有精神，她很堅持一定要一個攤一個攤的親自拜票，而且都常常走進店裡面與商家客人互動。雖然她戴著口罩，但走到哪裡都被很多人認出來，高喊柯媽媽好。

柯媽媽表示，她跟高齡91歲的柯爸爸這幾年膝蓋比較不好，所以沒有辦法走太多路了，但是他們還是很努力幫忙，很希望能夠幫每位民眾黨的候選人助選。

馮啟彥說，台灣需要3黨政治才能終結兩黨惡鬥、結束1黨專政的局面，懇請大家支持民眾黨的候選人，希望柯媽柯爸辛苦的付出可以得到好的結果，讓民眾黨今年第1次的九合一地方大選，可以在全國各地都開出紅盤。