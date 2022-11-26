桃園地檢署查賄不手軟，25日兵分16路，一口氣帶回12名里長候選人涉及現金、禮品、旅遊賄選、幽靈人口。其中還有2名市議員候選人涉嫌禮品及捐助團體賄選，一共搜索8處、傳喚約談被告及證人40人。

桃園地檢署指揮調查局桃園市調查處、北部地區機動工作站、桃園市警局刑事警察大隊、桃園分局、中壢分局、平鎮分局、龜山分局、楊梅分局、大園分局、八德分局、大溪分局、蘆竹分局、龍潭分局、新竹市警察局、內政部移民署桃園市專勤隊，偵辦桃園市桃園區、中壢區、平鎮區、龜山區、楊梅區、大園區、觀音區、八德區、大溪區、蘆竹區、龍潭區共12名里長候選人涉嫌現金、禮品、旅遊賄選、幽靈人口等案件。

另外還有2名市議員候選人涉嫌禮品及捐助團體賄選等案件，據了解2候選人都在桃園市南區競選。共搜索8處、傳喚、約談被告及證人40人。其中檢察官范玟茵偵辦新屋區某里長候選人及樁腳等人涉嫌現金賄選案件，該里長候選人涉嫌透過葉姓樁腳以每票2000元向該里具投票權人買票，涉嫌投票行賄等罪嫌。經檢察官搜索2處，傳喚被告及證人共12人，並於訊問完畢後，認該候選人與被告葉姓樁腳等2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，均向桃園地方法院聲請羈押，受賄選民已繳回賄款1萬元。

檢察官張家維於日前接獲八德區某里長候選人，以「走路工」名義，涉嫌現金賄選情資後，迅速偵辦，向桃院聲請搜索票獲准，執行搜索3處，並通知該被告及樁腳共2人及證人12人到案，訊後認該里長候選人及樁腳涉嫌違反投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重

大，諭知各具保20萬、10萬元。

檢察官許致維偵辦桃園市大園區某里長候選人涉嫌餐會賄選案，持桃院核發之搜索票，搜索3處，並傳喚被告即某里長候選人及其樁腳、選民等22人到案說明，訊後認該候選人涉嫌投票交付不正利益罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知交保10萬元。

檢方強調，秉持「有聞必查」、「有案必辦」嚴查速辦原則，強力查賄。且不法行賄者縱僥倖當選，必會提起當選無效之訴，切勿以身試法。