高票連任的台北市議員應曉薇，遭檢舉透過萬華區華江里長候選人楊華中，在今年10月間在高檔海鮮餐廳以餐會方式賄選，台北地檢署1日指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索，約談應、楊及樁腳5人。檢察官訊後，將應女無保請回。

應曉薇晚間到北檢時喊冤說：「請選民相信我，絕對不會觸法！」強調是遭惡意檢舉。檢察官訊後，諭知應女無保請回，她表示，「就是選舉恩怨，但是我要非常謝謝檢察官，就是盡快請我們來說明，然後無保請回，我個人沒有做任何違法的事情，但是對於選舉恩怨，造成一些司法的浪費，我覺得不太好」。

應曉薇晚間8點多移送北檢複訊時，被大批媒體包圍，她穿著白襯衫與破了好幾個大洞的牛仔褲，戴著墨鏡，面對媒體問會不會覺得冤枉，她說：「百分之百是冤枉的，但是請選民相信我絕對不會觸法，我個人覺得選舉完就是會有一些惡意人、惡意的檢舉，我覺得真的很沒有...」對於是否覺得是政治操作，她則說「我覺得都不予置評好不好」。

檢調獲報，今年10月間，應曉薇涉嫌透過楊華中在在北市中正區汀州路的新東南海鮮餐廳，席開5桌，宴請數十名樁腳及選民，有12道菜，每桌約9000多元。

事後有選民指應、楊2人涉嫌在餐會中向選民尋求支持，並將當天現場飲宴的情形拍照，並向調查局台北市調查處檢舉。