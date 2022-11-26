民眾黨市議員候選人江和樹此次獲得1萬5198票，成功搶下第2名，成為民眾黨提名唯一入選市議會的議員。（取自江和樹臉書／潘虹恩台中傳真）

台中市議員第13選區（大里、霧峰選區）戰況激烈，應選6席，共有14位市議員候選人參選，26日開票當選的6席分別為國民黨林碧秀、蘇柏興、民進黨提名議員林德宇、張芬郁及李天生全壘打，民眾黨江和樹成為黨內唯一一席前進市議會。

今年第13選區（大里、霧峰選區）的市議員有林碧秀、蘇柏興、李天生、林德宇及無黨籍的張滄沂爭取連任，親民黨段緯宇交棒給兒子段中仁以無黨籍參選，另有國民黨提名的鄭伯其、民進黨捲土重來的張芬郁、民眾黨江和樹、時代力量鄒明諺、小民參政歐巴桑聯盟薛安琪，和無黨籍的陳裕承、楊偉浚、林子傑等14人登記參選。

林碧秀連任多屆、實力扎實，此次以1萬8757票位居第1名成功連任；江和樹長期網路聲量高，此次獲得1萬5198票，成功搶下第2名，成為民眾黨提名唯一入選市議會的議員；林德宇、張芬郁、李天生3位全壘打，位居第3至5名，分別獲得1萬4752票、1萬3411票及1萬2670票。

李天生、蘇柏興、張滄沂3人開啟拉鋸戰，纏鬥許久，最終張滄沂以423票差距成為落選頭，稍早自行宣布落選；蘇柏興在2018年參選時以2萬5000多票第1名當選，今年得票數僅1萬2362票，驚險守住最後1席。