九合一大選進入倒數，兼任民進黨主席的總統蔡英文最近馬不停蹄到處輔選。資深媒體人董智森表示，蔡英文最近很多動作，她心裡其實非常害怕，因為她可能快要跛腳了。

董智森20日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，民進黨眼中只有選舉，對年輕人只有欺騙，沒有其他的。他們弄一個18歲有選舉權跟被選舉權，想要拉攏年輕人，蔡英文最近很多動作，看出她心裡其實非常害怕，因為這次選完以後，她可能就要跛腳了。

董智森指出，選民很清楚民進黨的手法，民進黨的支持者也很清楚，未來可能要投注在副總統賴清德身上。

董智森認為，蔡英文自己接下來應該不知道怎麼辦，這次選舉又完全由她來主導，六都市長候選人都是由她指定。所以他們現在心裡忐忑不安，蔡英文應也很害怕選舉結果影響到2024年，到時她的論文恐怕就要被公開了。

董智森舉例表示，民進黨的做法是，看看能不能去騙年輕選票，可是「抗中保台」現在顯然沒有效果。比如民進黨桃園市長候選人鄭運鵬走到那裡都被嗆；可見民進黨過去那些招數並沒有用，也許只能用類似公投綁大選的方式，吸引年輕人。