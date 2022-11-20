國民黨苗栗縣長候選人謝福弘20日持續把握最後1個周日，前往在獅潭、銅鑼及頭份舉辦政見說明會。針對民進黨昔日想要推動竹竹合併，謝福弘強烈抨擊民進黨在規畫區域發展，完全將苗栗當成犧牲品，根本不想好好經營苗栗，更直批綠營候選人徐定禎現在代表民進黨，應該好好面對民進黨犧牲苗栗的勢利心態，對苗栗選民說清楚、講明白。

謝福弘說，民進黨早就不要苗栗縣，因為前新竹市長林智堅去年拋出竹竹併的時候，已經講過要把竹南和頭份併入大新竹，然後把苗栗其他鄉鎮市切給台中，這種竹竹併對苗栗縣完全是採消滅式的合併、是分贓式的合併，更是對苗栗人最無情的合併方式，民進黨在竹竹苗合併的時候早就將苗栗踢開了，所以苗栗縣人一定要爭氣，一定要下架民進黨。

謝福弘話鋒一轉，也提到無黨候選人鍾東錦因為爭議事件不斷，天天都有負面消息，無論是和砂石場還是坤輿掩埋場的牽連，所做所為也是在破壞苗栗環境、犧牲苗栗未來，根本沒有替苗栗人著想。

謝福弘表示，鍾東錦平常一直假藉藍軍的名義在騙選票，現在又爆發縣長感恩餐會涉及賄選被檢方偵辦，不少選民向他反映已經投不下去了。他也向支持者喊話，只要集中選票投給國民黨堂堂正正提名的他，讓他當選教訓民進黨。