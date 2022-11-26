今（26）日是九合一選舉投票日，許多民眾一早就前往投票所排隊投票。苗栗縣長之爭包含了無黨籍的現任議長鍾東錦、國民黨謝福弘、無黨籍吳盛聖、民進黨徐定禎以及時代力量宋國鼎，而在下午4點投票結束，開票過後大約1小時，由鍾東錦突破3萬票暫時領先，謝福弘自行宣布敗選。正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

苗栗縣長選舉開票作業，從下午4點開始，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘在下午5點10分左右，公開宣布敗選，接受這個選舉結果，也希望每個候選人當選之後，能夠照著政見，好好照顧苗栗縣鄉親。

26日下午4點開票開始，苗栗縣第1個開完縣長票的是卓蘭鎮雙連社區，全部有效票54票，鍾東錦獲得30票、謝福弘11票、宋國鼎及徐定禎各7票，從此鍾東錦在各投開票所開出票數，都穩定領先，尤其是在謝福弘的本命區之一的公館鄉及苗栗市，多個投開票所，都呈現極大幅度差距，顯示藍軍支持者棄保效應發酵。謝福弘見大勢已去，在5時10分宣布敗選。

謝福弘表示，選戰開打至今157天，戰友陪我在最艱難的時候一路走下來，我會好好努力，和好朋友可以好好聚聚，雖然沒有英雄式歡呼，但卻有勇者的吶喊，我會尊重多數選民的決定，這個結果我欣然接受，也希望每個候選人當選之後，能夠照著政見，好好照顧苗栗縣鄉親。