民眾黨候選人高虹安捲入捲入助理費等疑雲，演變「老柯」大戰「小柯」；民眾黨主席柯文哲說，「台灣民主自由危機」；民進黨團總召柯建銘今受訪向柯文哲喊話，有一句話說「風口上的豬也會飛」，「柯文哲是在風口上，大家把他推上去的，當大家對他失望的時候，自然會掉下來」，請柯文哲好好思考這個問題。

他說，剛才柯文哲所率領的團隊舉行記者會，持平而論，就跟高虹安以前開記者會一樣，都在公佈犯罪事實，並沒有辦法解除對於高虹安、民眾黨所有行為的疑慮，從開頭說「民主自由的危機」，到最後講到高虹安所做的事情，結尾非常恐怖。

柯建銘還說，柯文哲說「台灣民主自由危機」，「他講得出口嗎？」台灣民主自由危機就是新的白色價值所帶來的，道德淪喪、法治崩盤。

他說，柯文哲要了解，自己當初為什麼會當選台北市長？是因為有洪仲丘事件，因為有318事件，馬英九執政末期天怒人怨，所有的力量投射、反射在柯文哲身上，「當初你的對手連勝文，是黨國體系最後一系」，是民眾將過去對國民黨長期執政的不滿寄託在柯文哲身上，「不是他一個人有多大的能量，捲起千堆雪」。

柯建銘向柯文哲喊話，「請你好好思考這個問題」，「柯文哲說他爸爸經歷228事件，幾代台灣人在威權體制下，多少人頭落地，死了多少人，家破人亡，妻離子散，冤獄不斷」，應該先看看前立委姚文智所拍的電影「流麻溝十五號」。

柯建銘反問柯文哲，「你為什麼會崛起、為什麼殞落，為什麼沒有人相信你講的話，不是你一個人在詮釋的」，人民的眼睛是雪亮的，時代已經不一樣了，搞不好柯文哲的時代即將結束，但是道德崩壞的時候，人民會用選票決定一切，高虹安也是如此。

對於柯文哲嗆聲「柯建銘到底在怕什麼，是不是新竹市政府有不可告人的事情」；柯建銘說，新竹市是他的故鄉，他比誰都在意誰當新竹市長，有沒有帶領這座城市往前走。

他要反問柯文哲一句話；「那你為什麼這麼用力輔選無黨籍台北市長候選人黃珊珊呢？是怕五大弊案被揭發嗎？我怕什麼？我怕的就是最沒有資格的人來當新竹市長，民眾黨講的慷慨激昂，都不知道他們都在打臉自己」。