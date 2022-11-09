近期被警方破獲的詐騙集團「台版柬埔寨囚禁事件」震驚全台，但時事評論員朱學恒卻發現，總統蔡英文的臉書對此事隻字未提，讓他痛批蔡毫無同理心。前立委郭正亮也指出，蔡英文的政治能量在消退，但竟在有機會能重建前者的此事上無作為，讓郭直呼「不可思議」！

朱學恒昨（8）日在其直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》首先表示，對於發生「台版柬埔寨囚禁事件」，蔡英文臉書貼文竟然一篇貼文都沒提及這件事，而是每天都在助選。

同台的郭正亮也直言這有點不可思議，因為蔡英文助選已經沒有什麼大的意義了，「辦廟口開講這種場次，是有多少人能看到妳？」且蔡的臉書貼文不會有人認真去看，瀏覽人數也遠低於追蹤人數。

郭正亮認為，這就是蔡英文的政治能量在消退，若要重建能量，必須要就老百姓覺得重要的事出手，「台版柬埔寨事件是多大的議題啊？」而此次事件是她的機會，結果她又沒出手，除讓郭正亮再次表示「不可思議」，一旁的朱學恒也狠酸蔡英文根本就是台版的晉惠帝，同時也批評蔡完全沒有同理心、自己再也不會幫她說一句話。