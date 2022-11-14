新北市警方日前在淡水、桃園破獲「台版柬埔寨」案，詐騙集團囚虐人頭帳戶，3人喪命，震驚全國。警政署為此展開同步打詐、掃黑專案，今天上午刑事局記者會，警政署長黃明昭特別強調，詐欺是黑道幫派的重要不法所得來源，尤其是幫派涉及詐欺案件，對於人民自由財產具有極大危害性。為淨化社會治安，他當場宣布，「全國同步掃蕩黑幫、打擊詐欺專案行動」將持續擴大實施，沒有截止日，沒有時間表。

黃明昭指出，「除惡務盡是我們唯一的目標。」對於黑道幫派危害社會治安，只要敢向公權力挑戰，「我們1個都不放過。」

黃明昭表示，這波專案6日至13日，掃黑部分，破獲13件幫派組織犯罪，其中涉及詐欺犯罪5件，同時並涉拘禁被害人情事2件。打擊詐欺部分，緝獲詐欺集團683件、犯嫌1254人、羈押97人，查扣不法所得新台幣4億9657萬餘元、不動產5處、車輛20輛及金融帳戶資產，總計扣案不法金額高達6億9590萬餘元。

今年7月，警政署就發現國人被拐賣到柬埔寨、緬甸的同時，國內也有詐團為搜刮人頭帳戶，囚禁被害人。自今年7月27日起執行「清查旅館、民宿及出租套房專案」迄今，查獲人頭帳戶當事人遭拘禁案11件、犯嫌31人，救援受害民眾26人。

黃明昭說，這些拘禁被害人案件，都是因求職而受害，警方對於對社群網路標榜「高薪輕鬆賺錢」徵才貼文，啟動即時下架機制，並派員追查貼文者身分究辦。