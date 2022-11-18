疫情常態化，公司行號紛紛復辦尾牙春酒，海霸王搶攻市場商機推出「感恩歡聚 旺年饗宴～春酒尾牙6888必旺宴席」及「8888必發宴席」，11月30日前預訂「必旺宴席6,888元方案」滿三桌，不分平假日都能直接升級「必發宴席8,888元」的菜色，且果汁無限暢飲，超高CP值菜色，讓公司社團，可以更超值的慰勞今年一起辛苦打拼的夥伴們。

海霸王感恩歡聚旺年饗宴春酒尾牙專案，強調每一道皆是經典海鮮台菜，「8888必發桌席」菜色有，原粒鮮鮑佛跳牆、豬棒腿鴛鴦拼、益母果鮮蝦、翠綠菌菇燴虎掌、櫻花蝦鰻魚米糕、XO醬鮮蔬帶子、油淋清蒸石斑魚、百菇珠貝全雞。「6888必旺桌席」菜色有:蒜泥細粉九孔鮑、碧綠紹興紅糟鰻、鮮魚芋香米粉鍋、圓籠蒸鮮蝦、櫻花蝦米糕、霸王黃金元蹄、鹽烤香酥比目魚、霸王鳳貝砂鍋雞；，每道佳餚都能讓與會的同仁們感受到公司傳遞的滿滿感恩。

海霸王感恩歡聚旺年饗宴春酒尾牙專案活動自即日起至2023年3月31日止，11月30日前搶先預訂「必旺宴席」6,888元方案滿三桌，不分平假日都能直接升級「必發宴席」8,888元的菜色，且果汁無限暢飲。11月30日早鳥預訂結束後，訂購「必旺宴席」或「必發宴席」，滿5桌每桌加贈紅酒乙支。

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