虹堡(5258)周三召開法說會，未來將提高企業競爭力，加速各地區產品認證進度，持續投入研發資源，特別是軟體部分，規畫產能持續提升，以符合客戶交期，並持續關注市場變化開發新的解決方案，如SoftPOS。不過烏俄戰爭及通膨影響，未來仍有不確定性，仍應保持密切觀察。

以總體產業變化來看，整體市場持續擴大，Android智能終端機部分，客戶接受度愈來愈高且有放量成長的趨勢；在Linux刷卡機的部分，市場規模持平但換機需求仍是強勁。無人自助的部分，隨著應用層面愈來愈廣，整體需求持續上升。

面對市場的價格競爭，虹堡不斷開發新的產品應用及提供高效的技術整合能力讓客戶能夠感受到更全面的整合服務。此外，一些海外客戶希望拓展業務到不同國家，透過虹堡對全球安全規範的瞭解及掌握，再佐以當地通路的協助能縮短他們業務拓展的時程，也讓虹堡與客戶達到雙贏的局面。

產業趨勢，無人支付應用方面，全球無人自助市場不斷地擴大，與在地服務營運商合作提供符合當地需求的無人自助支付服務是成功的關鍵。新零售應用及服務，疫情衝擊下，店家在雇用人員及投資設備會較以往謹慎，也連帶創造新商機願意採用一些月租服務平台以減少人力支出及一次性的設備投資，由於智能終端機的效能能滿足這樣的服務應用也連帶看好後續產生的出貨效應。而SoftPOS，市場上愈來愈多客戶討論如何透過SoftPOS來拓展他們的業務，相信隨著SoftPOS愈來愈普及，也會更多新的產業應用誕生創造出全新的服務商機。

產業新契機來論，成熟的Android軟體服務體系，隨著支援Android系統的設備愈來愈普遍，商業軟體開發商也願意投入更多資源在Android平台上進行商業軟體的開發，跟一般APP不同的是，商業軟體開發商多半都是針對特定產業提供前後台垂直整合的解決方案，因此對硬體的規格及效能也會比較要求，隨著客戶開始有客製化的產品需求，也讓設備供應商必須提供更多樣的產品，滿足低端及高端不同效能需求的客人。

軟硬整合解決方案，全球收單行及服務商都積極投入Android應用軟體開發，但如何能協助客人在短時間進行軟體移植及後台系統的更新都是設備供應商面臨的新挑戰。除了建構完整的Android支付終端產品線，雲端後台及其他整合服務也都必須完備。當軟硬體的整合方案齊備，才能夠在新一波設備轉換商機中滿足不同客戶的需求。

而火熱的充電樁，電動車是現今各家車廠發展的方向，隨著消費者接受度愈來愈高也連帶帶動大量充電樁的需求。過往的充電樁服務營運商都是採用封閉系統的方式來收費，隨著歐美政府要求充電樁能支持開放式的收費模式，也造成他們必須在充電樁上安裝終端機以滿足法規需求，此外由於各國收單的方式都不一樣，充電樁服務營運商在挑選終端機夥伴時也必須將能解決跨國收單的議題列入考量，以便未來海外業務拓展。

虹堡全球通路布建，美國、歐洲、東南亞分公司均已設立且已經完成當地收單機構相關認證，在營收上，全球布局的成效已經可見，可預期在未來隨著無人自助應用及Android終端機的切換，能有更顯著的營收成長。而全球無人自助商機持續成長，加速客戶產品認證進度，以期UPT業績大幅上升。

虹堡產業鏈垂整合，透過併購及策略合作，建立全球通路提高市占率，也持續拓展營運據點，深耕區域服務，結合硬體、軟體及雲端服務，致力成為全球POS解決方案提供者(Solution Provide)。

雲端及軟體服務方面，除了硬體設計及銷售，雲端服務及軟體開發等服務也是公司近幾年在深耕的項目，期望營收占比能夠逐年升高。由於支付整合應用愈來愈重要，虹堡期許成為支付硬體跟軟體開發及整合服務的方案提供者，協助我們的客戶能夠更快的將方案完成進行銷售，期望透過這樣的服務方式，縮短產品開發到實際營收發酵的時間。

未來營運，虹堡將提高企業競爭力，加速各地區產品認證進度，持續投入研發資源，特別是軟體部分，規畫產能持續提升，以符合客戶交期，並持續關注市場變化開發新的解決方案，如SoftPOS。

虹堡機會與挑戰，無人自助商機持續發酵，未來仍有大幅成長空間，然烏俄戰爭及通膨影響，未來仍有不確定性，仍應保持密切觀察。