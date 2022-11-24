生老病死是每個人的必經歷程，也是激發藝術家創作的題材，易製作藝術總監吳易珊，在邁入50歲之際，重新思考人生，並重製舞作《解穢酒》。（易製作提供）

《解穢酒》主要編創除了吳易珊，還有舞蹈家張曉雄和劇場人韋以丞。（易製作提供）

生老病死是每個人的必經歷程，也是激發藝術家創作的題材，易製作藝術總監吳易珊，在邁入50歲之際，重新思考人生，並重製舞作《解穢酒》，她表示，4年前開始，有段時間經常參加告別式，面對失去，不免感傷，「這觸發我思考，人生的輕重究竟是什麼？我想透過舞作梳理自己的感受。」

「解穢酒」典故是取自廣東傳統習俗，指在葬禮過後，家屬擺設宴席招待親友，作為答謝，也是讓眾人藉由相聚談天，可化解憂傷或消除誤會，吳易珊表示，「原本是希望透過舞作談論死亡，但最終發現，死後的世界無人知曉，重點還是留下來的人，如何處理自己的狀態和心情。」吳易珊表示，每個人都有面對離去之人的時刻，「要如何繼續好好活著，如何梳理彼此的關係，成為一大功課。」

吳易珊是北藝大舞蹈系主任，曾任職任雲門舞集、香港城市當代舞蹈團舞者，2000年及2009年獲「香港舞蹈聯盟舞蹈年獎」，2003年與2006年列入「香港傑出舞蹈藝術家名錄」，2003年獲香港賽馬會全額獎學金赴倫敦當代舞蹈學校，參與英國隨機現代舞團、阿喀朗舞團等演出。

《解穢酒》主要編創除了吳易珊，還有舞蹈家張曉雄和劇場人韋以丞，吳易珊表示，張曉雄的人生經歷豐富，出生於柬埔寨，因為戰亂，輾轉到中國大陸成長，以及曾到澳洲發展，有過顛沛流離的生活，「曉雄老師在舞作裡處理他充滿磨難的人生，還有和家人的關係。」

而創作時韋以丞也正好面對家人的離開，吳易珊表示，「他在創作裡舉辦了告別式，以一種很喜劇的方式，訴說人性不可抵抗的無奈。」

而吳易珊則在舞作裡埋藏許多對她而言重要之人，並透過死亡思考人與人的關係，「這已經不是只有我自己的故事，而是我感受到我這年紀，有一個時代正在消失和結束。而我們要學會面對割捨不掉的情感和思念，以及回望曾經的年輕和愛戀。」

特別的是，舞者組成從20歲到60歲，不同世代的身體表達，陳述對生死的理解和感悟，新生代舞者張琪武與陳湘文，以及雲門２創始團員許嘉卿都將參與演出和共創。

吳易珊表示，這部舞作經過4年沉澱，也經歷了疫情，令她對人世變化又更有感觸。這次除了舞作呈現，也另外拍攝了舞蹈影像版本，由劉志晨擔任導演，提供觀眾不一樣的解讀觀點。演出將於12月2日至4日，在台北藝術大學戲劇廳登場。