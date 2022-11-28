甫獲教育部核定通過，東海大學第35屆董事長吳清邁，獲大多數校內董事推崇續任；董事長吳清邁說，在各校對抗少子化衝擊的時代，對東海3項教育很有信心，另秉持創校理念、重振基督教核心的教育價值，與校長張國恩攜手倡導校政革新與開源節流，是首要任務，再創巔峰。

今年5月東海大學舉行第35屆董事會改選，由第34屆董事長吳清邁續任董事長，11月21日正式獲教育部發文通知核定通過。吳強調，支持校長張國恩提3教育，將「翻轉教學」為學生的自主學習模式、加強「博雅教育」、「勞作教育」提升學生國際視野；縮減專業課程和擴大跨領域通才學習，而產學合作空間提升學生就業能力；重視「大學社會責任」中推動永續特色的「未來大學」。

身為東海校友的吳清邁，其父親為東海大學第二任校長吳德耀博士，吳清邁在1947年出生於美國紐約，8歲時，即跟隨父母回到台灣；爾後就讀東大附小、懷恩中學，畢業後就讀東海大學經濟學系，是名副其實的東海第一代子弟，並出國深造取得哈佛大學經濟學博士。

吳清邁學經歷豐厚，1995至2006年間就曾擔任東海大學董事，並於1998～2004年間擔任董事長。2002年獲邀出任美國亞洲基督教高等教育聯合董事會（United Board ／ 簡稱「聯董會／UB」）董事；更於2006至2010年榮任聯董會董事長，為該會百年來唯一的一位亞洲籍董事長。

吳清邁曾在華盛頓世界銀行（World Bank）實習2年，在哈佛大學法學院國際稅務中心教授經濟學3年。1977年學成後，服務於金融界，長達35年。曾任職紐約華爾街摩根銀行（JP Morgan），負責亞太地區經濟分析等業務，1985年擔任副總裁，派駐香港，負責開發中國大陸之業務。1990年返台，服務於中國信託集團、荷商ING集團、澳商麥格理集團，曾擔任台灣區總經理等職務。

吳清邁長年關心高教發展、熱心公益，曾任台灣上櫃科技公司獨立董事、法院指派之公司重整人，參與太平洋盆地經濟理事會、太平洋經濟合作理事會，又曾擔任數個台灣與鄰國雙邊商業合作理事會秘書長等職。鑑於台灣電力長期不足，而建築用電又以空調為最大宗，特於2014年引進國外空調減碳之新科技，分別在台灣及印尼創立「新綠節能公司」，期為環保減碳盡一份心力。