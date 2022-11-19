2022全國智慧製造大數據分析競賽19日共計有68個隊伍於東海大學進行決賽。（東海大學提供／張妍溱台中傳真）

「2022全國智慧製造大數據分析競賽」，19日在東海大學體育館舉行決賽與頒獎。吸引來自全國34所大專校院31個不同領域系所，以及20間企業團隊，共127隊378人報名挑戰。初賽由明昌國際出題，決賽是志聖工業和公準精密出題，由國立高雄科技大學商務資訊應用系的「大岩壁」團隊奪得大研組金獎，贏得50萬元。

由國家科學及技術委員會科技辦公室及教育部共同指導、東海大學主辦的「2022全國智慧製造大數據分析競賽」，由上銀科技、公準精密、永進機械、均華精密、志聖工業、祈昌、明昌國際、東台精機、漢翔航空及儀科中心贊助競賽獎金，並提供業界實證場域數據作為題目，跨域整合，創造產官學研互動交流的機會，讓工業5.0的智慧自動化或智慧工廠奠定發展基礎。

東海大學副校長張嘉修表示，承辦此活動已5年，透過業界提供的真實數據讓參賽隊伍進行分析，對於台灣智慧製造發展及大數據分析人才培育，具有突破性進展。東海近年積極推動AI和跨域學習，希望能培育更多具有實務能力的人才到產業界服務。

國科會科技辦公室執行秘書葉哲良指出，目前已有企業根據過去的競賽成果，創新AI運用於智慧製造上，並改善加工精密度高達50％，提升產品品質和良率。

教育部資科司司長李政軒說，AI落地勢在必行，透過產官學共同平台，讓參賽者能將所學應用到實際的業界問題上，並針對自身不足處再加以學習，是很好的良性循環。

長達3個月的賽程，共68個隊伍進入決賽，大研組金獎由高科大商務資訊應用系的「大岩壁」團隊獲頒50萬元獎金，銀獎則由逢甲大學數據科學碩士生與應數系團隊「尛姦孨」及政治大學統計系的「好奘」各獲得25萬元獎金。

優等獎分別由台灣大學「侏儸紀世界」和「三杯波波隊」、台中教育大學「留得真誠」、靜宜大學「沙鹿三劍客」、政治大學和東吳大學聯隊「兩把刷子」，以及企研組的中華電信「再挑戰」、華翰物產「RDMM」等7個團隊獲得，每隊各獲頒10萬元獎金。