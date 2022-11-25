美國政府上月初公布新一輪對中國晶片的禁令，美國與中國的科技交鋒越演越烈，根據《華爾街日報》報導，中國國家主席習近平提拔了大批科技專才進入中共中央委員會，這些人才在航空航天、人工智慧和其他具有戰略重要性領域具備經驗。

報導引述智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）數據，上個月北京召開中共二十大，在新一屆中共中央委員會中，具有技術專長的中國官員高達81名、占比近40%，而在前一屆中共中央委員會中，這類官員的占比仍不到18%。

此外，中共中央委員會的核心機構中共中央政治局，其24名成員當中，具有科學和技術背景的決策者人數也從兩人增至八人。彙集和分析這些數據的布魯金斯學會中國中心主任李成指出，這些數據顯示習近平有意提拔技術精英進入中國領導層。

報導提到，中共中央委員會不少新晉技術官僚，來自包括半導體、環境科學和生物科技等被北京列為戰略重點的領域。

值得注意的是，在中央委員會中，航空航天技術官僚以20席領先，李成分析指出，他們的地位凸顯習近平對航空航天業所扮演角色的重視。

根據布魯金斯學會的分析，被習近平提拔的人才大部分都受過高等教育，擁有豐富的研究或行業經驗，李成提到，其中許多人擁有研究生或博士學位，曾在海外學習，更有人管理過在《財富》（Fortune）雜誌世界500強企業名單的公司。