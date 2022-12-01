去年傳出中方測試「部分軌道轟炸系統」（FOBS） 引發全球高度關注

中國去年測試神秘的「部分軌道轟炸系統」（FOBS），引發全球高度關注。據說它能停留在軌道上，一直到有必要時，才藉由巨大的動能，重新進入大氣層，向目標滑翔，並發動突襲。

據《動力》（The Drive）網11 月 30 日報導，五角大廈29日在公開的中國軍力報告中，詳述了目前所知的「部分軌道轟炸系統」。據悉這高超音速武器在 2021年7月27日的首度測試中，飛行了大約4萬公里。

報告中指出，由高超音速滑翔體搭載的洲際彈道飛彈在地球軌道繞行，最後在中國境內引爆。而這顯示，它的最遠射程是4萬公里、最長飛行時間超過100分鐘，創下至今中方攻陸武器系統的紀錄。美國軍方高層官員說，雖然它並未擊中目標，但很接近了。

More Details On China's Exotic Orbital Hypersonic Weapon Come To Light https://t.co/sU4feI2Opi — The War Zone (@thewarzonewire) November 30, 2022

Pentagon said the hypersonic weapon China tested in 2021 (FT scoop) flew 40,000km around the earth and for more than 100 minutes. https://t.co/DotWyiPgmz — Demetri (@Dimi) November 29, 2022

此外，報告指出，中方2021年的測試是以先前高超音速武器進展為基礎。五角大廈認為，北京部分基於長期對美國飛彈防禦能力的擔憂，加上想要在品質上，和未來全球飛彈能力並駕齊驅，因此「可能」研製了好些先進核投放系统，如曾於2021年測試的「部分軌道轟炸系統」和高超音速滑翔體等。

中方的「部分軌道轟炸系統」所用的是機動性高超音速滑翔體，而不是傳統的核武裝「重返大氣層載具」，得以在飛越大氣層時，動態改變航向，並在較低的高度飛行。也因此，它能飛越更長的距離打擊目標，並讓敵方幾乎不可能攔截。