DIGITIMES研究中心指出，美國祭出的多項管理新制將遏止中國大陸先進半導體與製程進展，同時拖緩AI與超級電腦產業發展，短期雖不影響多數高速運算（HPC）晶片或車用晶片開發，但長遠來看中國大陸受美國牽制，全球半導體產業版圖勢將重新洗牌。

DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉觀察，美國10月7日公布多項出口管制措施（EAR），使中國大陸無法外購、自研／自製高速運算晶片，將拖緩其AI與超級電腦發展，弱化半導體技術躍進帶來的科技與軍事能力增益，使美國維持科技與軍事技術領先。

美國認為，中國大陸近年半導體產業發展快速，已逐漸在科技、國際地位、軍事能力等層面對美國帶來多重壓力，並形成國安議題，因此美國數度出手對其半導體與新興科技發展施加阻力，只是過去採實體清單（Entity List）管控效果相對有限，因此再新增管制措施。

美國宣布禁售超高運算力的高速運算晶片給中國大陸，加上設備出口與人員支援限制，從製造端阻斷中國大陸相關晶片量產能力。伴隨管控經驗持續累積，美國對中國大陸執行的管制措施更加精準，且打擊的層面亦從過去對單一企業擴大至產業層級。

DIGITIMES研究中心認為，中國大陸半導體產業雖挾內需潛力快速發展，但美國祭出的多項管理新制將遏止先進半導體與先進製程進展，同時拖緩AI與超級電腦產業發展，長遠來看高速運算晶片、先進製程受美國牽制，全球半導體產業版圖勢將重新洗牌。